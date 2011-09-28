Наливайченко: реформы Тигипко разрушают социальную защиту страны

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что псевдореформы вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО уничтожают благосостояние украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«В последнее время чиновники рассказывают иностранным медиа о своих «больших» успехах по реформированию страны. На практике же реформы ТИГИПКО привели к разрушению системы социальной защиты страны. Людей просто имеют за ничто. Такая политика не будет иметь хорошего финала», – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Так называемые реформаторские инициативы ТИГИПКО имеют результатом лишь ухудшение жизни большинства украинцев. Это касается нового Налогового кодекса, направленного на уничтожение малого бизнеса, пенсионной реформы, которая ухудшает пенсионное обеспечение граждан, законопроекта об отмене льгот для наименее защищенных граждан», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Анонсированное ТИГИПКО очередное повышение тарифов на газ для населения станет тяжелым ударом по благосостоянию граждан. Правительство снова оправдывает повышение цены на газ для бытовых потребителей якобы выполнением требований МВФ», - подчеркнул политик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что власти должны отказаться от латания дырок в бюджете исключительно за счет рядовых граждан. Это безответственная и антисоциальная политика, которой пора положить конец, подчеркнул он.

«По данным Счетной палаты, около 50% бюджетных ресурсов сегодня фактически разворовывается чиновниками. Для реального обеспечения социальной защиты украинцев и полноценного финансирования социальной сферы необходимо прежде всего перекрыть схемы разворовывания бюджетных средств через тендерные процедуры и выведение прибылей в оффшоры, прекратить предоставлять льготы предприятиям олигархов и ввести налоги на богатство. Однако правительство и правящее большинство в парламенте действуют с точностью до наоборот», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.