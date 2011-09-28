Депутат-регионал оказался гражданином США

Депутат Одесского областного совета от Партии регионов Александр ПРЕСМАН считает, что наличие у него двух паспортов - украинского и американского - не противоречит нормам действующего законодательства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРЕСМАН заявил на пресс-конференции.

По его словам, «сегодня многие правоохранительные органы занимаются Александром ПРЕСМАНОМ. Если я сегодня депутат облсовета и, возможно, один из кандидатов в депутаты Верховной Рады, то, наверное, на этот вопрос все уже ответили».

«На самом деле, я в 2001 году получил американский паспорт, и от этого не отказываюсь. В течение десяти лет он у меня (срок действия – УНИАН) закончился», - уточнил А.ПРЕСМАН.

«Я являюсь гражданином Украины… Нет такого закона, который отрицает второе гражданство. Есть для этого правоохранительные органы, есть ОВИРы в Одесской области, где мне выдан гражданский паспорт…», - подытожил депутат.

Комментируя это заявление А.ПРЕСМАНА, народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН заявил: «Депутат Одесского облсовета от Партии регионов А.ПРЕСМАН не обманул журналистов, он был и остается, насколько мне известно из серьезных источников, гражданином США. Причем срок действия его паспорта может закончиться, но срок действия гражданства не заканчивается».

«Что касается заявления А.ПРЕСМАНА, - подчеркнул Ю.КАРМАЗИН, - то хочу напомнить, что закон Украины о выборах местных советов предусматривает, что депутатом местного совета может быть только гражданин Украины. О лицах с двойным гражданством там речь не идет. Таким образом, он не должен был получить депутатский статус».

По мнению народного депутата, «не могут такие люди занимать выборные должности в органах власти — это (двойное гражданство – УНИАН) и есть основанием для недоверия им в осуществлении важных функций».

Вместе с тем, акцентировал Ю.КАРМАЗИН, «согласно действующей Конституции, у гражданина Украины может быть только одно гражданство - украинское. Иного быть не должно. Хотя не предусмотрена автоматическая утрата украинского гражданства в связи с приобретением гражданства иной страны, поэтому и существуют такие случаи».

Например, сказал Ю.КАРМАЗИН, в Харьковской области даже судья получил российское гражданство, продолжая исполнять должностные обязанности – лишь позже отказался от второго гражданства. Есть подобные факты двойного гражданства и в Крыму, на Буковине.

Комментируя ст. 19 ст. Закона Украины о гражданстве, гласящую об утрате гражданства Украины в случае добровольного принятия гражданства другого государства, Ю.КАРМАЗИН подчеркнул: «Пока эту статью многие представители власти толкуют по-разному, существует большая проблема. Можно ее дополнить, к примеру, словом «автоматически». Хотя понятно, что может быть только одно украинское гражданство - и больше никаких записей не нужно».

Однако, подчеркнул Ю.КАРМАЗИН, для выполнения этого закона «не хватает политической воли».

«Главное - нет четкой линии у Президента Украины как гаранта Конституции. Вот некоторым гражданам это на руку», - подытожил Ю.КАРМАЗИН.

В Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины в Одесской области от любых комментариев по поводу публичного признания депутата облсовета в наличии двойного гражданства отказались.

«У нас нет официальных сведений об этом, - заявила УНИАН начальник отдела Татьяна ЦУРКАН. – Если получим через Отдел по общественным связям УВД такое заявление, будем надлежащим образом реагировать».