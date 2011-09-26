Иващенко: суд свалил свою вину на СИЗО

Бывший в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО обвиняет коллегию судей Печерского районного суда Киева, которая рассматривает его дело, в искажении фактов и попытке втянуть его в конфликт с руководством СИЗО.

Об этом говорится в письме В.ИВАЩЕНКО, переданном УНИАН.

Как отмечает в нем В.ИВАЩЕНКО, 20 сентября Печерский суд вынес отдельное решение, в котором указывается, что якобы он на судебном заседании выразил возмущение в адрес СИЗО за непредоставление ему необходимой медицинской помощи, в связи с чем обращается внимание руководства изолятора на состояние его здоровья.

“Указанные утверждения являются неправдивыми, не соответствующими действительности, поскольку в своем заявлении в поддержку ходатайства адвокатов об изменении мне меры пресечения я, наоборот, выразил претензии к коллегии суда во главе с судьей Сергеем ВОВКОМ по поводу того, что суд не желает учесть факт, что СИЗО не имеет объективных возможностей оказать мне необходимую медицинскую помощь в условиях стационара по причине отсутствия в медчасти изолятора соответствующих специалистов, не говоря уже о специализированном (неврологическом) отделении”, - отмечает в письме В.ИВАЩЕНКО.

Также он обращает внимание на то, что в своем обращении на заседании 20 сентября он обвинил судей в пренебрежении нормами Конституции и УПК, Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей”, а также в нарушении ими судейской присяги. “Странно, что все это было интерпретировано судом как “возмущение в адрес СИЗО”. Это нельзя воспринимать иначе, как откровенную подтасовку, искажение фактов со стороны суда!” – подчеркнул В.ИВАЩЕНКО.

В связи с этим он отметил, что “таким образом я и мои адвокаты еще раз убедились в правильности и правомерности подачи заявления в Высшую квалификационную комиссию судей Украины относительно привлечения к дисциплинарной ответственности членов коллегии судей – Сергея ВОВКА, Оксаны ЦАРЕВИЧ и Владимира КАРАБАНЯ”.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод". В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Печерском районном суде г. Киева.