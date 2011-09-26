Януковича призывают ветировать закон, «не соответствующий здравому смыслу»

Фракция «Реформы во имя будущего» призывает Президента Украины ветировать принятый в прошлую пятницу закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины».

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер фракции «Реформы во имя будущего» Игорь РЫБАКОВ, подчеркнув, что его фракция не поддержала эту законодательную инициативу.

В комментарии И.РЫБАКОВА, переданном УНИАН пресс-службой депутата, в частности, указывается: «Те, кто лоббировал «прохождение» закона через сессионный зал Верховной Рады, утверждают, что закон включит зеленый свет введению безвизового режима со странами-членами ЕС». Как подчеркнул И.РЫБАКОВ, «действительно, соответствующим указом Президента Украины в апреле этого года был утвержден План действий по либерализации визового режима с ЕС. И действительно, одним из пунктов плана является принятие закона о введении в Украине документов для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации».

Однако, отмечает политик, в принятом законе в перечень документов, в которых необходимо будет указывать биометрические данные наших граждан, почему-то попали и социальное удостоверение, и удостоверение застрахованного лица, и пенсионное удостоверение, и удостоверение личности по инвалидности, и удостоверение водителя и пр.

«Настаивают ли в ЕС, чтобы, например, у украинских пенсионеров были удостоверения с биометрическими данными? Нет! Тогда возникает вопрос – кому выгодно штамповать миллионным тиражами документы, за изготовление которых граждане вынуждены будут выкладывать солидные суммы? Очевидно, предприятию, которое и будет этим заниматься!», - убежден И.РЫБАКОВ.

Кроме того, лидер фракции «Реформы во имя будущего» подчеркнул, что биометрические данные любого человека являются составляющей персональных данных, а потому их объем должен определяться, как минимум, соответствующим законом Украины. «В принятом же документе указано, что объем биометрических данных будет устанавливаться Кабинетом министров Украины, - подчеркнул он. - При этом не указано, какие именно биометрические данные будут заноситься в паспорта и другие удостоверения личности украинцев. Отпечатки пальцев? Сетчатка глаза? Анализ крови? Ответа на эти вопросы нет. Не говоря уже о том, что сбор биометрических данных, согласно принятому закону, будет осуществляться частной компанией. То есть данные о миллионах наших граждан окажутся в распоряжении частных лиц. Понравится ли это гражданам? Вряд ли».

В-третьих, подчеркивает депутат, принятый закон ограничивает конституционные полномочия Президента Украины относительно определения системы центральных органов исполнительной власти (п.15 ст.106 Основного Закона). В законе же эти функции перебирает на себя Верховная Рада, которая должна определять структуру центрального органа исполнительной власти в сфере миграции. «Кроме того, принятым законом определяется порядок оформления дипломатического и служебного паспорта Украины, хотя, по Конституции, регулирование этих вопросов относится исключительно к полномочиям Президента», - напомнил политик.

Следовательно, подчеркивает И.РЫБАКОВ, «принятый закон абсолютно не соответствует ни нашей Конституции, ни интересам наших граждан, ни здравому смыслу».

По убеждению депутата, этот закон выгоден тем, кто, «имея право на изготовление всех вышеупомянутых документов, получит доступ к миллиардным государственным средствам. А с другой стороны – будет иметь возможность залезть в кармане к нашим гражданам, ведь удостоверение личности, которое содержит биометрические данные, будет обходиться украинцам очень недешево».

Лидер фракции «Реформы во имя будущего» убежден, что принятый закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» - «элементарный способ обогатиться определенным структурам, которые занимаются изготовлением соответствующих документов. Тем более, что речь идет о колоссальных суммах как из государственного бюджета, так и из карманов наших граждан, и о способе получения конфиденциальной информации, касающейся каждого гражданина».

«Именно поэтому фракция «Реформы во имя будущего» призывает Президента применить право вето относительно этого «абсолютно коррупционного документа», и не допустить, чтобы «определенные предприимчивые структуры обогащались за счет государства и его граждан и владели частной информацией о каждом человеке», - заявил лидер фракции И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2011 года Верховная Рада Украина приняла закон, который предусматривает введение в Украине биометрических паспортов. В частности, за закон №8507 «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» проголосовали 257 народных депутатов.

В свою очередь Минюст Украины заявил, что данный закон нарушает основные конституционные принципы развития государства.

"Официальным поводом для принятия закона стала благородная цель - налаживание безвизового режима с Европейским Союзом. Однако попытки достичь поставленных целей спровоцировали нарушение основных конституционных принципов развития государства", - считают в Министерстве юстиции. По мнению юристов, определяя безальтернативную технологию изготовления паспортов, закон таким образом закрепляет существующую монополию в этой сфере, "то есть является потенциально коррупциогенным".