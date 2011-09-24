Иващенко просит уволить судей, удерживающих его в заключении

Бывший вр.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, которого обвиняют в совершении служебного преступления, просит Высшую квалификационную комиссию судей Украины решить вопрос об отставке за предвзятость, неoбъективность и заангажированность судей Печерского районного суда Киева Сергея ВОВКА, Оксаны ЦАРЕВИЧ и Владимира КАРАБАНЯ, которые рассматривают его дело.

Соответствующую жалобу, копия которой передана УНИАН, В.ИВАЩЕНКО направил в адрес ВККСУ.

В поддержку требований, указанных в своем заявлении, экс-должностное лицо Минобороны приводит многочисленные нарушения, которые были, по его мнению и мнению адвокатов, допущены с самого начала рассмотрения дела коллегией судей, в состав которой вошли указанные судьи Печерского райсуда столицы.

Как отмечает в жалобе В.ИВАЩЕНКО, в ходе судебных заседаний его защитники неоднократно просили суд из-за ухудшения состояния здоровый изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд вопреки предоставленным адвокатами обоснованиям отказался это делать. В частности, В.ИВАЩЕНКО обращает внимание членов ВККСУ на то, что его адвокаты в своих ходатайствах отмечали, что в условиях СИЗО невозможно оказать необходимую медицинскую помощь подсудимому в связи с развитыми и приобретенными у него болезнями. Впрочем, как отмечает В.ИВАЩЕНКО, "суд, неоднократно отказывая защитникам в удовлетворении указанных ходатайств, вообще не исследовал обстоятельства, которые могут быть определены как достаточные основания для применения любой меры пресечения, не говоря уже о взятии под стражу".

Кроме того, в жалобе В.ИВАЩЕНКО указывает на то, что стороной обвинения ни разу не было приведено какого-либо подтвержденного, задокументированного факта, доказательства, что он будет пытаться уклониться от следствия и суда или исполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность. "При этом суд не только не требовал предоставления таких подтверждений стороной обвинения, но и отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства защиты", - отмечает в жалобе В.ИВАЩЕНКО.

Вместе с тем В.ИВАЩЕНКО в своей жалобе указывает как на незаконное мотивирование суда отказать ему в освобождении из-за наличия заграничного паспорта, которым он, якобы может воспользоваться, чтобы избежать ответственности.

"Если бы судьи действительно имели желание исследовать все обстоятельства, с целью установления достаточных данных, они бы быстро и без усилий узнали из материалов дела, что мой загранпаспорт с января 2011 года находится на хранении в ОВИP Голосеевского PУ ГУ MBC Украины в г. Киеве", - подчеркнул В.ИВАЩЕНКО. В то же время в жалобе он указывает на то, что суд также не анализировал возможность замены меры пресечения по мотивам, которые "характеризуют мою личность, в частности, касающимся моей безукоризненной военной и государственной службы, что я имею признанные заслуги перед страной и обществом, подтвержденные положительными характеристиками, полученные государственные награды и т.п.".

При этом В.ИВАЩЕНКО отмечает, что бывший председатель Гостаможслужбы Украины Анатолий МАКАРЕНКО был освобожден из-под стражи на подписку о невыезде при аналогичных, что и у него, основаниях – из-за ухудшения состояния здоровья и в силу положительно характеризующих его обстоятельств, в частности, наличия наград и заслуг перед государством, но и этот факт Печерским судом не был учтен.

"Hе прибегая к анализу приложенных защитой к ходатайствам документов, отмечает в жалобе В.ИВАЩЕНКО, - суд не просто формально отклонял ходатайства защиты, а даже в судебных решениях допускал одни и те же грамматические ошибки, что видно не вооруженным глазом при анализе указанных судебных решений". По его убеждению, это свидетельствует о том, что все судебные решения заранее были подготовлены. Об этом также, по словам В.ИВАЩЕНКО, может свидетельствовать и тот факт, что в начале процесса суд отказывал в заявлениях об отводе состава коллегии, установив вместо этого график судебных слушаний.

"...Все изложенное означает очевидное, - что судьи Печерского районного суда С.BОВК, О.ЦАРЕВИЧ и В.КAPAБAНЬ при принятии решений руководствуются не нормами законов, а другими рассуждениями, мотивами, далекими от законности и правосудия", - делает вывод В.ИВАЩЕНКО.

Учитывая изложенное, он заявляет, что считает, "что названные судьи являются заангажированными, рассматривают мое дело неoбъективнo и предвзято, выполняя чьи-то указания, в связи с чем должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от должностей".

При таких обстоятельствах В.ИВАЩЕНКО просит Bысшую квалификационную комиссию судей Украины принять решение рекомендовать Bысшему совету юстиции Украины решить вопрос о внесении представления в Верховную Раду об освобождении от занимаемых должностей судей Печерского районного суда г. Киева С.ВОВКА, О.ЦАРЕВИЧ, В.КAPAБAНЯ.

При этом В.ИВАЩЕНКО заверяет ВККСУ, что все приведенные им в жалобе факты являются правдивыми, и он осознает свою ответственность в случае, если распространил неправдивую информацию.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод". В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Печерском районном суде г. Киева.