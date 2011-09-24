К Медведеву и Януковичу прилетел Путин

Решения, принятые съездом «Единой России», имеют значение для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ перед началом переговоров с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Уважаемый Виктор Федорович, я вас сердечно приветствую в Подмосковье (резиденция Завидово находится в Тверской области – УНИАН). Погода хорошая. День в России особенный – съезд только что провели, определили подход партии и основных политических деятелей к будущим кампаниям», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Это важно для РФ, но с учетом того, что мы друзья и обязаны регулярно общаться, принимать решения, это имеет некоторое значение и для Украины», - подчеркнул российский президент. Он отметил, что здесь, в неформальной обстановке, можно переговорить по наиболее насущным проблемам российско-украинского взаимодействия – пройтись по плану на будущее. В частности он пояснил, что речь идет о проведении форума в Донецке и заседания межгосударственной украинско-российской комиссии. «Эту комиссию желательно проводить, но, на мой взгляд, желательно проводить с конкретным содержанием», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что, естественно, будут обсуждаться и самые сложные вопросы. В частности энергетические вопросы, вопросы пограничного взаимодействия.

По его словам, также главы государств «пройдутся по плану», который был ранее утвержден.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что с удовольствием принял приглашение Д.МЕДВЕДЕВА приехать в Россию.

«Я с удовольствием принял ваше предложение. И, прежде всего, для того, чтобы в этот символический день для России, и я уверен, что и для Украины, быть рядом с вами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он поблагодарил своего российского коллегу за гостеприимство и за встречу в неформальной обстановке. «Эта встреча, можно сказать, в историческом месте, для меня символична. Как правило, здесь встречаются близкие люди, и мне это приятно. Нам есть о чем поговорить. У нас накопилось много вопросов, которые нужно решать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

После завершения протокольной встречи в Завидово приземлился вертолет, на борту которого, как ожидается, прибыл премьер-министр России Владимир ПУТИН, который примет участие во встрече президентов РФ и Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором было объявлено о том, что Владимир ПУТИН будет снова избираться президентом, а Д.МЕДВЕДЕВ возглавит список партии на выборах в Госдуму и станет премьером.