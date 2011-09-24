Янукович летит в Москву

13:37, 24 сентября 2011
Политика
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Запланирована встреча с Медведевым и Путиным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Москву для встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, пресс-секретарь Президента Дарка ЧЕПАК подтвердила, что сегодня ко встрече президентов Украины и России присоединится премьер-министр РФ В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВА состоится в загородной резиденции российского президента Завидово в Тверской области.

Предусматривается встреча президентов в формате тет-а-тет и совместный обед.

Ранее посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил УНИАН, что в первую очередь главы государств рассмотрят вопросы сотрудничества в высокотехнологичных сферах и газовое сотрудничество.

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