Партия регионов надеется на победу «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы Партии регионов, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сказал в ходе выступления на XII съезде «Единой России» в Москве.

«Украина как никто другой заинтересована в стабильном политическом и общественном развитии России. Мы надеемся, что партия «Единая Россия» - давний и надежный партнер Партии регионов, одержит убедительную победу на предстоящий парламентских выборах», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что представители Партии регионов воочию увидели процесс обновления «Единой России» - это и рекордное количество участников съезда, провидение праймериз в духе настоящего соревнования.

Он считает, что Партия регионов возьмет на вооружения самое лучшее из опыта российских друзей.

«Мы в Украине внимательно следим за успехами нашего братского российского народа в построении современного процветающего общества. Мы видим своими глазами, как модернизируется экономика России, как неуклонно растет благосостояние ее народа. При этом мы четко осознаем, что ведущая, ключевая роль в достижении этих успехов принадлежит партии «Единая Россия», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, любая правящая партия, чтобы быть успешной должна не просто идти в ногу со временем, а и на несколько шагов опережать общественное развитие.

Он уверен, что успех «Единой России» объясняется тем, что она стала движущей силой процессов модернизации России, ее экономики и общественных отношений.

А.КЛЮЕВ пожелал «Единой России» дальнейших успехов на политическом поле РФ.