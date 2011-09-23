Соболев: В деле Тимошенко только один выход, иначе - война

Народный депутат Украины Сергей Соболев (фракция «БЮТ-Батькивщина») считает, что судебный процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО должен завершиться оправдательным приговором.

Об этом С.СОБОЛЕВ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что для действующей власти Украины единственным путем завершения судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО является закрытие возбужденного против нее уголовного дела.

"Без сомнения, это дело, лучший способ, чтобы он закончил свое существование оправдательным приговором в пределах Украины, потому что если это дело дальше попадает в Страсбург (в Европейский суд по правам человека), я думаю, что этот процесс уже будет не процессом "Тимошенко против Украины", а это будет процесс "Тимошенко против Януковича", потому что здесь отвечать за все будет человек, который давало прямые указания и на задержание, и на арест, и на открытие уголовного дела", - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат убежден, что при условии соблюдения национального законодательства суд должен вынести оправдательный приговор в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку речь идет не об экономическом преступлении, а о политическом преследовании. "Я не представляю, что за 20 лет независимости что можно сделать со всеми премьерами и президентами этого государства, которые довели цену на газ с 17 долларов за тысячу кубических метров до той цены, которая есть на сегодняшний день. Фактически первое же решение, когда цена поднялась до 50 долларов, а фактически выросла втрое от предыдущей 17-долларового предела, фактически под прямую ответственность подпадают, как минимум, три премьеры и два президента", - объяснил он.

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что нельзя связывать завершение дела Ю.ТИМОШЕНКО с предложенной властью декриминализацией экономических преступлений. "Одно дело – это декриминализация преступлений, связанных с контрабандой, с неуплатой налогов, и можно этот перечень дальше продолжать, другое дело – когда декриминализация касается политической статьи, потому что ответственность премьер-министра, кстати, как и первого вице-премьер-министра за коллегиальные решения правительства в принципе не возможна ни на уголовном, ни на гражданском процессе", - объяснил народный депутат.

"Мое глубокое убеждение: это дело имеет только один путь для решения. Все другие пути – это фактически открытие войны в Украине, причем это уже не война между оппозицией и большинством, не война между политиками, которые сегодня находятся при власти или в оппозиции. Это фактически открытие процесса, который становится непрерывным на десятилетия. Я думаю, что в этом не заинтересована, прежде всего, эта власть, и поэтому я убежден, что решение этого дела заключается лишь в одном – это дело должно быть немедленно прекращено", - резюмировал С.СОБОЛЕВ.