Тимошенко уже знает, кто объявит газотранспортную систему банкротом

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что нынешняя власть делает все возможное, чтобы через несколько месяцев “довести газотранспортную систему Украины до банкротства”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Практически осталось несколько месяцев до банкротства нашей газотранспортной системы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это делается спланировано, поскольку нынешняя власть не смогла отдать газотранспортную систему в частную собственность.

«И мы уже точно знаем, кто будет объявлять газотранспортную систему банкротом», - сказала лидер БЮТ.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

В 2006 году ДК «Укртрансгаз» транспортировала в страны Европы 113,8 млрд. куб. м. природного газа, что на 7,7 млрд. кубометров меньше, чем в 2005 году. Объем транзита природного газа в страны СНГ в 2006 году составлял 14,7 млрд. кубометров, что на 0,2 млрд. куб. м меньше, чем в 2005 году.