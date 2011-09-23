Польский эксперт: если Тимошенко посадят - Украине не будет места в ЕС

Польский диссидент, активист движения «Солидарность», основатель и главный редактор «Газеты Выборчей» Адам МИХНИК прогнозирует крайне негативную реакция и Польши и Европы в целом на возможное заключение экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал во время 18-го Международного «Форума издателей во Львове».

«Это просто деструкция демократического строя - если привлекают к уголовной ответственности человека, который ранее был при власти, за его политические решения. Ведь ТИМОШЕНКО не обвинили в коррупции. Это скандал абсолютный, стопроцентный. И это может стать катастрофой для украинской политики и для имиджа Украины в мире»», - отметил А.МИХНИК.

Он назвал арест Ю.ТИМОШЕНКО «ошибкой президента Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Надо понимать, что страна принадлежит всем - не только победителям. И почему я говорю, что ЯНУКОВИЧ сделал большую ошибку? Потому что он сказал: так можно. И новая власть может и его посадить в тюрьму. А это уже будет похороны демократии. Меня в Польше очень часто ругали, что я защищал коммунистов - даже тех, которые держали меня в тюрьме. А я отвечал: я защищаю не коммунистов, я защищаю демократию», - объяснил А.МИХНИК.

По его словам, если Ю.ТИМОШЕНКО посадят, то реакция Польши и Европы будет негативной.

«Если здесь будет такая демократия, где сажают противников, - для такой страны не будет места в Европе. Это будет лукашенкизация страны. Вообще, европейские наблюдатели отмечают, что демократия и свобода слова в Украине сворачиваются...», - констатировал главный редактор «Газеты Выборчей».