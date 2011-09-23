Хмара сформулировал 5 вопросов европейским «адвокатам» Тимошенко

Бывший диссидент Степан Хмара не понимает позиции европейских политиков, которые защищают Юлию Тимошенко. Правозащитник сформулировал пять вопросов, на которые бы он хотел услышать ответы, - и озвучил их агентству Украинские национальные новости.

"Вопрос первый – что вы посоветуете, дорогие друзья, где должна Украина взять свыше 400 миллионов долларов, которые Россия своим письмом, датированным июнем этого года, требует вернуть? Эти деньги – это долг частной компании Юлии Тимошенко - ЕЭСУ, тех систем, которые они вместе с Лазаренком организовали. Были даны гарантии правительства Украины (времен Лазаренко) под этот долг. Где теперь брать эти деньги, которые Украина должна отдавать России?" - спросил Хмара.

Второй вопрос политика: "Почему Вы, дорогие друзья, не принимаете во внимание тот факт, что из-за деятельности Тимошенко Украина оказалась перед колоссальными проблемами, и цена на российский газ одна из ключевых? И почему вы закрываете глаза на то, что так случилось из-за кабального договора, который подписала с Россией именно Юлия Тимошенко?".

"Вопрос третий – еще суд в Киеве не вынес вердикт, а вы уже заявляете, что этот суд несправедлив. Почему вы уважаете суд своей страны, но не уважаете суд нашей страны?" - прибавил Хмара.

Четвертым вопросом политика было: "Неужели вы не видите, сколько людей отсидело в тюрьме – в том числе и в России из-за афер Тимошенко?".

По его словам, выходит так, что тогда она "всех сделала ворами (а сама – белая и пушистая), а теперь весь мир хочет сделать дураками, делая из себя политически преследуемую".

"Вопрос пятый: подписывая газовые контракты с Путиным, Тимошенко создала прекрасные условия для удовлетворения имперских аппетитов Москвы относительно Украины. Она ослабила Украину, и все это для того, чтобы Европа отвернулась от Украины. Или вы не понимаете этого? Почему Вы помогаете своей позицией тем, кто хочет разрушить европейский выбор Украины?" - отметил Хмара.

Правозащитник прибавил, что такие вопросы хотел бы задать "нашим европейским друзьям" перед важным событием – саммитом Восточного партнерства в Варшаве, который вскоре начнется, и на котором будет обсуждаться европейская перспектива Украины.

"Я принадлежу к той части украинцев, которые убеждены в правильности европейского выбора Украины, и хотел бы, чтобы мир услышал наш голос", - подытожил Хмара.

Агенство УНН напоминает, что 11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила третье уголовное дело против екс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Лидеру оппозиционного БЮТ инкриминируют превышение служебных полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в январе 2009 года. Генпрокуратура считает, что Тимошенко самовольно подписала соглашение с Россией на поставки газа по цене, которая является одной из наивысших в Европе.

Этот процесс стал резонансным не только на территории Украины. Европейский политикум также пристально наблюдает за процессом. Хавьер Солана, бывший генеральный секретарь НАТО и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, недавно выразил мнение, что лидер крупнейшей оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко должна быть выпущена из тюрьмы. Однако на заседании Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, где было инициировано рассмотрение на октябрьском заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопроса о "политическом преследовании Тимошенко", большинством голосов этот вопрос было решено не рассматривать.