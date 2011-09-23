В кабинете вице-мэра Одессы идет обыск

Сотрудники центрального аппарата МВД Украины проводят обыск в кабинете вице-мэра Одессы по вопросам транспорта и экологии Николая ИЛЬЧЕНКО.

По некоторым сведениям, чиновник задержан в связи с причастностью к экономическому преступлению вместе с руководителем одного из коммунальных предприятий и депутатом горсовета.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об обыске стало известно вечером, после завершения рабочего дня, когда здание мэрии было оцеплено по периметру милицией. Неподалеку горсовета находятся многие депутаты от Партии регионов, начальники департаментов и управлений, а также секретарь горсовета Олег БРЫНДАК.

Не допускают в здание мэрии и журналистов, исключением одной из съемочных групп, которую сумел провести в здание близкий к мэру депутат Игорь МАРКОВ.

Сотрудники Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании ряда чиновников мэрии. Недоступны и сотрудники Департамента информации и связей с общественностью Одесского горсовета.

Городской председатель Алексей КОСТУСЕВ, который был ранее руководителем киевлянина Н.ИЛЬЧЕНКО в Антимонопольном комитете Украины, также отказался от комментариев, сославшись на то, что находится в Киеве.