Шепитько прооперировали - суд перенесли

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела против экс-заместителя начальника Энергетической региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО на 15.00 10 октября.

Как сообщил УНИАН адвокат А.МАКАРЕНКО Алексей ДИРОЧКА, Т.ШЕПИТЬКО прооперирован, поэтому в судебном заседании объявлен перерыв на 2,5 недели.

Суд находится на стадии оглашения обвинительного заключения.

Адвокат Т.ШЕПИТЬКО Сергей РЕПЕЦКИЙ уточнил, что его подзащитному сделали сложную хирургическую операцию.

"Тарас ШЕПИТЬКО находится в больнице на стационарном лечении. Операция была сложная, он проходит реабилитационный период", - сказал С.РЕПЕЦКИЙ.

По его словам, врачи не могут сказать, когда состояние здоровья Т.ШЕПИТЬКО позволит ему принимать участие в судебных слушаниях.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством уважаемых людей об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.