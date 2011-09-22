На Михайловской площади студентов грузят в автозак (добавлены фото)

На Михайловской площади в Киеве милиция задержала трех участников студенческого контр-форума “Другая сторона образования”.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после двух столкновений представителей милиции с участниками акции, которые пытались забрать свою звукоусиливающую аппаратуру, подготовленную для проведения акции.

Согласно информации участников образовательного контр-форума “Другая сторона образования”, задержанных доставили в Шевченковский райотдел милиции.

Справка УНИАН. Сегодня, 22 сентября, некоторые студенческие организации анонсировали проведение образовательного контр-форума “Другая сторона образования”. Он должен был стать альтернативой Форуму министров образования европейских стран "Школа XXI столетия: Киевские инициативы", который состоялся в столице.

Организаторы контр-форума планировали установить на Михайловской площади палаточный городок, в котором должны были проходить лекции, дискуссии, воркшопы, поэтические и театральные выступления.

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