Евро на межбанке падает

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0010, к 12:00 цены поднялись - 8,0045/8,0065. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0020/8,0065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2506/10, к 12:00 цены снизились 0,2503/06. К закрытию торгов цены повысились до 0,2505/08. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0050 (+0,5025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3556/58, а к 15:00 упали 1,3458/60. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8390/10,8455, к 12:00 цены ушли вниз 10,8225/10,8310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,7525/10,7645.