Тимошенко пригласили в Канаду

Лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО пригласили посетить Оттаву для встречи с канадскими парламентариями и принять участие в 41-й сессии парламента.

Соответствующее приглашение прислал председатель Либеральной партии Канады – одной из крупнейших и самых старых партий страны - Боб РЕЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Как лидер Либеральной партии Канады я имею честь пригласить госпожу Юлию ТИМОШЕНКО, бывшего премьер-министра Украины и лидера демократической оппозиции, в Оттаву для встреч с канадскими парламентариями и для участия в 41-й сессии Парламента», - говорится в письме.

Председатель Либеральной партии Канады выразил обеспокоенность последними событиями в Украине, «особенно это касается политически мотивированных арестов многих оппозиционеров, включая госпожу ТИМОШЕНКО».

Он отметил, что после обретения независимости 20 лет тому назад, Украина достигла весомых успехов на пути к демократии.

«Канада наблюдала за изменениями и активно поддерживала многие из них. К сожалению, с глубоким сожалением мы наблюдали за последними событиями в Украине, в частности, за арестом госпожи ТИМОШЕНКО», - говорится в письме.

Б.РЕЙ отметил, что Канада и Украина являются давними друзьями. «И я надеюсь, что мое приглашение и визит госпожи ТИМОШЕНКО в Оттаву будут содействовать развитию демократии в Украине», - подчеркнул он.