Литвин объяснил Азарову, как тот подставил нардепов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал правительство и парламент совместно работать над совершенствованием проекта государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он отметил, что «бюджет не может быть всегда хорошим, равно как всегда не может человек говорить о том, что у него достаточно денег».

«Ему всегда мало, и всё, что будет в бюджете, также будет подвергаться критике», - добавил В.ЛИТВИН.

Он предложил Бюджетному комитету и другим комитетам парламента иметь «элементарное понимание того, что такое государственный бюджет Украины».

Он также обратился к Кабинету Министров Украины, чтобы тот вместе с Бюджетным комитетом в некоторых статьях бюджета убрал слова, где речь идет о «народных депутатах, особенно там, где они не имеют никакого отношения, прежде всего в вопросах медицинского обслуживания».

В.ЛИТВИН сообщил, что «к поликлинике №1 и №2 прикреплены 60 тысяч человек – это и служащие, и народные, заслуженные, и прочее, а на первом месте написано народные депутаты, а затем через запятую все другие». «И понятно, что народ и так любит сильно депутатов, а, почитав это, он готов задавить их в объятиях», - добавил В.ЛИТВИН. При этом он призвал: «Давайте будем толерантными».