СМИ догадываются, почему у Януковича не вышло фото с Обамой (снимок)

Встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента США Барака ОБАМЫ была непродолжительной.

Об этом сообщает газета «Україна молода» (№168 от 22 сентября 2011 года).

«За время рандеву ЯНУКОВИЧА с ОБАМОЙ вряд ли можно было успеть выпить хотя бы чашку горячего чая... В этом же формате ЯНУКОВИЧ перекинулся несколькими словами с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН, премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, Президентом Бразилии Дилмой РУССЕФФ», - пишет издание.

При этом газета напоминает, что во время прошлого визита в США, в апреле 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ общался с Б.ОБАМОЙ намного основательнее. «У Белого дома был отдельный интерес к тому разговору: ЯНУКОВИЧ обещал, что Украина избавиться от запасов обогащенного урана», - говорится в статье.

По мнению издания, о формальности "короткой встречи" В.ЯНУКОВИЧА с Б.ОБАМОЙ свидетельствует и фотография, распространенная пресс-службой Президента Украины.

«Свидание В.ЯНУКОВИЧА и Б.ОБАМЫ было настолько непродолжительным, что штатный фотограф Банковой успел сделать только вот такой размытый снимок через спины и затылки», - говорится в надписи под фотографией пресс-службы, размещенной в газете.

«В коридорах и холлах ООН ЯНУКОВИЧ встретился в США с Президентами Кипра, Хорватии и Швейцарии, министрами иностранных дел нескольких государств, исполнительным председателем Всемирного экономического форума", - добавляет издания.