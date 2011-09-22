Янукович заявил в ООН, что этой организации тоже необходима реформа

Украина выступает за повышение роли Генеральной Ассамблеи ООН в международной жизни и в решении глобальных проблем.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, выступая на общих дебатах 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Современный мир ставит перед ООН новые, комплексные и все более сложные задачи. Повышение эффективности нашей совместной работы невозможно без всеобъемлющего реформирования Организации и ее главных органов, в частности без обновления Совета Безопасности», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Украина открыта к обсуждению всех прогрессивных концепций реформирования СБ ООН, которые могут привести государства - члены ООН к максимально широкому согласию. Президент Украины считает, что незаменимой составляющей процесса реформирования Совета Безопасности является учет интересов всех региональных групп. «Украина считает необходимым предоставление группе государств Восточной Европы по крайней мере еще одного дополнительного места непостоянного члена в составе расширенного Совета Безопасности ООН», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.