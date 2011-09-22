Янукович хочет знать, что происходит в Харькове

Глава государства внимательно следит за развитием ситуации в Харькове с конфликтом вокруг прекращения телевизионного вещания телеканала АТН. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Дарья Чепак.

По ее словам, Президент поручил Кабинету Министров Украины и Генеральной прокуратуре Украины выяснить, не были нарушены права СМИ.

«Необходимо выяснить, не были нарушены законные права СМИ и, в случае выявления таких нарушений, принять соответствующие меры реагирования»,- сообщила пресс-секретарь Президента.

По ее словам, Президент требует в двухнедельный срок доложить ему о принятых мерах.