Кернес: агрессивные телекомпании прикрываются свободой слова

Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС заявляет, что никогда не был заинтересован в отключении телеканалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, так Г.КЕРНЕС прокомментировал заявление представителей трех телеканалов города о причинах прекращения их вещания.

«Никогда я не был заинтересован в том, чтобы какой-то телеканал был закрыт. И обвинять меня без аргументов, без фактов, это, скромно сказать, - цинично», - в частности, заявил Г.КЕРНЕС.

Он подчеркнул, что не понимает, в чем именно его обвиняют и кто это делает, поскольку пока что все заявления не имели фактического подтверждения.

«Когда я оказывал давление? Конкретно назовите фамилию - это первый мой ответ. Вы не говорите конкретно, вы говорите «взагалі», а я вам отвечаю конкретно: обвинения беспочвенны», - сказал харьковский мэр. При этом он назвал причиной обвинений в его адрес «агрессивную политику нескольких телекомпаний, прикрывающихся свободой слова».

«Обвинения, которые голословно звучат, – звучат не просто в адрес мэрии или лично меня, они звучат в адрес системы», - заявил Г.КЕРНЕС.

В то же время, по его словам, для того чтобы обвинять систему, нужны факты, которые на сегодня «напрочь отсутствуют». «У этих компаний есть аффилировано связанные лица, что АТН, что А/ТВК и Фора – одни и те же учредители, но эти учредители имеют соучредителей и между этими соучредителями, насколько я понимаю, идет судебный процесс. Но я вне этих схем, и не надо меня сюда включать, я не участник этого процесса», - сказал Г.КЕРНЕС, предложив при этом всем представителям каналов и руководителям медиа-структур, которые делали заявления в его адрес, принести ему извинения.

Как сообщал УНИАН, представители трех харьковских телеканалов АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили о том, что местная власть Харькова проводит зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

"На сегодняшний день телевизионное пространство Харькова полностью зачищено - не осталось ни одного канала или даже программы, которые бы могли донести что-то другое, кроме того, что распространяет пресс-служба обладминистрации и горсовета", - заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор телекомпании "АТН" Олег ЮХТ.

По словам О.ЮХТА, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он высказал мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТА, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.

"Сегодня в Харькове отрабатывается новая технология, при которой не отбираются лицензии, не прекращается вещание, но городская власть давит на всех - как на коммерческие структуры, так и органы власти, от которых что-то зависит в сфере вещания, и изымает каналы, которые рассказывают не только то, что хочет услышать власть", - отметил директор АТН.

По словам О.ЮХТА, коллективы АТН, Фора, А/ТВК намерены бороться за возобновление вещания. В частности, они направили обращение к правозащитным организациям, а также в суд и прокуратуру.