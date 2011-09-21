Посол ФРГ: соглашение об ассоциации с ЕС зависит от освобождения Тимошенко

Завершение переговоров о подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом зависит от дальнейшего содержания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО под арестом.

Как передает «Главком», об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ на дискуссии при участии послов стран Веймарского треугольника, которая состоялась сегодня в Институте мировой политики.

«В Германии есть политики, которым будет трудно представить, как Соглашение об ассоциации с Украиной совмещается с такой картиной, как пребывание Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой, - заявил посол. – Я сам не до конца понимаю правовые основания, учитывая которые госпожа ТИМОШЕНКО уже шесть недель находится в тюрьме. Вопрос об уместности заключения другого лица (Юрия ЛУЦЕНКО) еще с декабря также остается открытым».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР поддержал позицию Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА. «Развитие внутриполитической ситуации в Украине вызывает обеспокоенность в плане соблюдения демократических стандартов и прав человека. Существуют подозрения относительно использования процесса над госпожой ТИМОШЕНКО в политических целях», - сказал Ж.ФОР.

Он напомнил, что французские дипломаты неоднократно высказывали своим украинским коллегам эту позицию. «Соблюдение принципа верховенства права и всех демократических процедур является для нас ключевым условием завершения переговоров относительно Соглашения об ассоциации», - заявил Ж.ФОР.

Вместе с тем послы подчеркнули, что Украина еще не потеряла «теоретическую возможность» подписать Соглашение об ассоциации до саммита Украина-ЕС в декабре при условии исправления ситуации с правами человека и демократией.

*** Веймарский треугольник – неформальное объединение Франции, Польши и Германии, созданное в 1991 году с целью обеспечить диалог между ведущими государствами Западной и Центральной Европы и помочь Польше пройти посткоммунистические преобразования.