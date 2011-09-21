Попов обещает не ограничивать массовых мероприятий

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичные власти не будут принимать никаких недемократических решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, чем вызвана необходимость принятия нового порядка проведения в Киеве негосударственных массовых мероприятий, согласно которому проведение акций будет запрещено вблизи административных зданий.

“Я этот проект еще не видел. То, что это неверно, – уверяю вас, и это моя принципиальная позиция. Мы, если вы обратили внимание, очень демократичны. Во всяком случае, если не так – давайте нам замечания, предложения. Так как мое принципиальное мнение, что без демократических процессов мы не будем иметь нормального общества ни в Киеве, ни в государстве в целом”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

Вместе с тем, по его словам, иное дело, как некоторые политики иногда трактуют нормы демократии.

“Некоторые считают, что можно нарушать законодательство либо другие правила. По моему мнению, как раз их выполнение с одной стороны, а с другой стороны – доступность власти – это и есть демократические процессы. Поэтому ничего мы не будем отрицать. Я посмотрю этот проект. Мы его, безусловно, отменим как проект, если там есть какие-то наступления на демократию”, - заверил председатель КГГА.

В то же время пресс-секретарь главы КГГА Наталья Ильницкая подчеркнула, что указанный проект решения касается лишь проведения различных художественных акций, но не митингов или демонстраций.

Как сообщал УНИАН, на сайте киевской власти 20 сентября был опубликован проект решения Киевсовета о новом порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино- и телесъемок в городе Киеве. Согласно документу, проведение указанных мероприятий, в частности, у зданий, в которых находятся государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее 100 метров.

Также проектом решения предусмотрен ряд оснований для отказов организаторам в предоставлении разрешения на проведение массовых мероприятий.