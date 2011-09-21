Ефремов пошутил: заборы между властью и народом - это просто немыслимо

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что киевская власть хочет ограничить проведение митингов, поскольку боится таких же погромов, которые периодически совершаются во время массовых акций в европейских странах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЕФРЕМОВ высказал на брифинге, комментируя проект порядка проведения в столице негосударственных массовых мероприятий, согласно которому проведение акций будет запрещено вблизи административных зданий.

Вместе с тем А.ЕФРЕМОВ заявил: «Между властью и народом не должны стоять ни заборы, ни спецподразделения - это просто немыслимо».

В то же время он предположил, что киевская власть, принимая такое решение, «обеспокоена, скорее всего, событиями, которые происходят в европейских странах».

«Мы видели погромы в Греции, мы видели ситуацию, которая была в Великобритании, и, опережая эти события, они делают предварительные шаги для того, чтобы это не повторилось в нашем государстве», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, на сайте киевской власти 20 сентября был опубликован проект решения Киевсовета о новом порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино- и телесъемок в городе Киеве. Согласно документу, проведение указанных мероприятий, в частности, у зданий, в которых находятся государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее 100 метров.

Также проектом решения предусмотрен ряд оснований для отказов организаторам в предоставлении разрешения на проведение массовых мероприятий.