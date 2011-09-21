Ефремов пошутил: заборы между властью и народом - это просто немыслимо
Ой, а что это там на Банковой стоит?
Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что киевская власть хочет ограничить проведение митингов, поскольку боится таких же погромов, которые периодически совершаются во время массовых акций в европейских странах.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЕФРЕМОВ высказал на брифинге, комментируя проект порядка проведения в столице негосударственных массовых мероприятий, согласно которому проведение акций будет запрещено вблизи административных зданий.
Вместе с тем А.ЕФРЕМОВ заявил: «Между властью и народом не должны стоять ни заборы, ни спецподразделения - это просто немыслимо».
В то же время он предположил, что киевская власть, принимая такое решение, «обеспокоена, скорее всего, событиями, которые происходят в европейских странах».
«Мы видели погромы в Греции, мы видели ситуацию, которая была в Великобритании, и, опережая эти события, они делают предварительные шаги для того, чтобы это не повторилось в нашем государстве», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
Как сообщал УНИАН, на сайте киевской власти 20 сентября был опубликован проект решения Киевсовета о новом порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино- и телесъемок в городе Киеве. Согласно документу, проведение указанных мероприятий, в частности, у зданий, в которых находятся государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее 100 метров.
Также проектом решения предусмотрен ряд оснований для отказов организаторам в предоставлении разрешения на проведение массовых мероприятий.