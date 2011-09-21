Диаспору просили не портить визит Януковича в Америку?

В среду украинская диаспора в Америке устроит протест президенту Украины Виктору Януковичу, хотя их и просили этого не делать.

Об этом сообщил депутат от НУНС Владимир Арьев, которого цитирует пресс-служба "Народной самообороны".

"Я вчера говорил с представителями организации украинской диаспоры. Они подали заявку на проведение акции протеста, которая состоится завтра. Полиция дала на это разрешение", - отметил он.

"Представители украинской диаспоры в США рассказали мне, что на них выходили из украинского посольства и очень просили ничего не делать. Даже предлагали организовать встречу с Януковичем", - добавил Арьев.

Он также напомнил, что год назад представители украинской диаспоры передавали Януковичу требования относительно вопроса украинской демократии, но ни одно из требований не было выполнено.

"Поэтому смысла встречаться с Януковичем нет, и они будут проводить акцию протеста", - сказал Арьев.

Вместе с тем, депутат не уточнил, сколько человек будет участвовать в акции.

В рамках акций протеста, прежде всего, будет подниматься тема "политических репрессий против бывшего премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко".

Украинская правда