Зварич хотел застрелиться – адвокат не дал пистолет

Бывший судья и председатель Львовского апелляционного суда Игорь Зварич хотел застрелиться после возбуждения против него уголовного дела по подозрению во взяточничестве в конце 2008 года.

Об этом, как сообщает "Сегодня", говорится в приговоре, текст которого зачитала коллегия судей во вторник.

Соответствующие показания о планах судьи совершить самоубийство дал адвокат Владимир Косенко, который проходил по делу как свидетель.

Судя по его показаниям, у них со Зваричем в декабре 2008 года состоялся разговор.

К тому времени Зварич находился в сложной ситуации - его разыскивали после исчезновения из клиники, а Совет судей уволил Зварича с должности председателя Львовского апелляционного админсуда.

По показаниям Косенко, Зварич сказал, что в этой ситуации ему осталось только застрелиться, и якобы спрашивал, нет ли у него пистолета. Косенко ответил отрицательно, и что даже если бы был пистолет, то он бы не дал его.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева приговорил Зварича к 10 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 963 тыс. гривен.