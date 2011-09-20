Украинскую власть упрекают за «креольскую» ментальность

Эксперты считают неуместным чествование российского деятеля Петра Столыпина представителями власти Украины.

Об этом сообщает сегодня газета "День" (№ 167 от 20 сентября 2011 года), комментируя публичные "столыпинские" мероприятия в Киеве при участии премьер-министра Николая АЗАРОВА.

"Бросается в глаза чрезвычайная неуместность высказывания господина АЗАРОВА о том, что реформы Столыпина, "особенно земельная, заложили серьезный фундамент для становления государства" и "в этом контексте, безусловно, можно проводить параллели с теми реформами, которые сейчас происходят у нас", поскольку, как известно, реформа Столыпина провалилась и закончилась большой кровью. Столыпина недаром называли "вешателем": у него было такое прозвище еще в то время, он чрезвычайно жестко и жестоко применял внесудебные казни", - сказал кандидат политических наук, автор книги "Ключ к истории Украины" Александр ПАЛИЙ.

Политолог также напомнил, что именно во времена П.Столыпина с территории Украины были выселены около миллиона человек, и большая части из них - на Дальний Восток. «Это происходило после поражения в русско-японской войне, когда надо было заселять территорию, колонизировать и т. д. То есть, если АЗАРОВ ставит целью вытеснить из Украины очередную порцию экономических беженцев, то на Столыпина можно равняться. Ведь в его времена украинская нация была расселена по очень большой территории, и единственный социальный организм вследствие этого был фактически расчленен", - объяснил он.

"Очевидно, что "креольская" власть современной Украины, используя формулировку РЯБЧУКА, ГРАБОВСКОГО, других политологов, безусловно, отыскивает в истории Украины тех персонажей, которые не раздражали бы Россию и пророссийские круги, которые отвечали бы "креольской" ментальности современной политической элиты, в частности региональной. Именно таким образом осуществляют политику исторической памяти.

АЗАРОВ как-то так скромно сказал, что реформы Столыпина "заложили серьезный фундамент для становления государства". Это государство, которое не вспомнил премьер, носило название Российская империя, и, с точки зрения политики исторической памяти постколониальных обществ, которым, безусловно, является украинское, такое чествование на государственном уровне - не что иное, как реверанс к восстановлению этого государства уже в современном мире, как бы оно не называлось: СНГ, Таможенный союз или как-то иначе", - в свою очередь добавил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины исторического факультета Одесского национального университета им. И.Мечникова Александр МУЗЫЧКО.

Историк убежден, что "российско-имперские деятели да еще и неукраинские правительственные чиновники" не могут претендовать на роль образца для украинского политикума и общества. "В украинской среде есть более авторитетные персонажи". - считает А.МУЗЫЧКО.

В свою очередь доктор исторических наук, профессор, директор школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ расценивает высказывание Н.АЗАРОВА о П.Столыпине как свидетельство того, что нынешняя власть Украины страдает "комплексом малороссийства".

"Я считаю, что можно найти много фигур украинских государственных деятелей, на которые стоит опираться украинским политикам, в том числе и в украинском национал-коммунизме, что-то можно взять и из истории советской Украины - был Скрипник, Хвылевой. Но можно взять и из украинского национально-освободительного движения. Здесь важно не перегибать палку, но важно давать информацию. Людей надо информировать, в том числе - по тем вопросам, о которых сейчас есть определенный спор. В России, например, в серии "ЖЗЛ" издана блестящая книжка Татьяны ТАИРОВОЙ-ЯКОВЛЕВОЙ о Мазепе, она читается как бестселлер, она достаточно благосклонна к Мазепе. Вот взять бы эту книжку и издать большим тиражом в Украине, распространить ее по школам. Нужны документальные фильмы. Они у нас есть, но транслируют их не на самых рейтинговых каналах и не в прайм-тайм. Нужна определенная информационная политика, но как раз этим наша власть и не занимается", - убежден А.ГАРАНЬ.

"Я хорошо осведомлен с идеями, творчеством и жизнью Петра Столыпина. Все же, это совсем другая политическая традиция. И если речь идет о нашей традиции, то, мне кажется, следует говорить о лидерах более проевропейских. Из периодов, на которые стоит опираться, я назвал бы XVII век. Фигурой, на которую стоит опираться, по моему мнению, Петр Могила - в религиозном, культурно-политическом смысле. О фигурах политических трудно сказать, поскольку нас, к сожалению, не была сформирована политическая традиция", - сказал кандидат философских наук, доцент кафедры философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей БАУМЕЙСТЕР.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедры страноведения Национального университета "Острожская академия" Петр КУЛАКОВСКИЙ убежден, что в Украине надо опираться на личности эпохи Киевской Руси, времена казачества, периода 1917-1920 гг. и борьбы УПА за независимость. "Фигуры - киевские князья, казацкие гетманы, начиная с Наливайко и заканчивая Калнишевским, он, правда, был атаманом на Запорожской Сечи. Я не считаю, что стоит чествовать российских общегосударственных деятелей, тем более тех, которые в истории украинского народа не сделали ничего хорошего (мы знаем, что Столыпин закрывал украиноязычные газеты, отправлял украинцев на Дальний Восток, в Сибирь), как деятелей, внесших какой-то выдающийся вклад в историю Украины", - подчеркнул П.КУЛАКОВСКИЙ.