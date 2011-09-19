Луценко переживает, что миллионеры из Баден-Бадена ринутся в СИЗО

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что за три недели перерыва в судебных заседаниях по его делу он не получал лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед началом судебного разбирательства по уголовному делу в отношении него в Печерском районном суде Киева.

Экс-министр отметил, что для его медицинского обследования была назначена комиссия в составе шести врачей.

«За эти три недели я никакого лечения не получил… Я думаю, что в результате напишут, что я достаточно здоров для содержания в тюрьме», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я единственное при этом переживаю за Трускавец, Баден-Баден и Карловы Вары, потому что куча миллионеров ринется в Лукьяновское СИЗО записываться: за три недели вылечить такую болезнь, наверно, можно только в наших тюрьмах», - добавил экс-министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в состав медицинской комиссии включены два врача, которые поставили ему ранее диагноз цирроз печени, однако этих врачей не приглашают к нему.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на дообследование бывшего министра за пределами СИЗО.

Экс-министра 15 сентября вывозили из СИЗО в Киевский городской диагностический центр для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украины коллегиального дообследования состояния его здоровья. В настоящее время состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медицинскими работниками определяется как удовлетворительное, проинформировали в пенитенциарной службе. Он продолжает находиться под надзором медперсонала Киевского СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.