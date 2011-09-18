Азаров возложил цветы к могиле Столыпина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый зампредседателя Совета Федерации России Александр ТОРШИН возложили цветы к могиле председателя Совета министров Российской империи (1906-1911) Петра Столыпина на территории Киево-Печерской Лавры.

На церемонии присутствовали посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, министр образования, науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК, глава Госагентства по науке, инновациям и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Как считает Н.АЗАРОВ, реформы, проводившиеся Столыпиным, имеют параллели с реформами, которые проводят сейчас власти Украины: "Безусловно, можно проводить параллели с теми реформами, которые мы проводим сейчас", цитирует РИА Новости.

Премьер назвал Столыпина выдающимся реформатором, но отметил, что его деятельность "не была однозначно оценена ни современниками, ни потомками".

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что, в частности, в вопросе земельной реформы правительство Украины будет вынуждено решать те же проблемы, что стояли в свое время перед Столыпиным: "Сейчас мы стоим перед той же проблемой - сделать так, чтобы на земле был хозяин", - сказал глава украинского правительства.

После возложения цветов Н.АЗАРОВ пригласил правнука Столыпина Аркадия вместе осмотреть открывшуюся в воскресенье в Лавре выставку, посвященную памяти российского государственного деятеля.

*** Петр Столыпин (1862-1911) умер в Киеве 18 сентября 1911 года, тяжело раненный в результате покушения 14 сентября в киевском Оперном театре.