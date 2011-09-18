Азаров не верит, что Налоговый кодекс сделал бизнесу хуже

Реализация положений Налогового кодекса стимулировала развитие малого бизнеса, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время выступления на 8-й Ялтинской ежегодной встрече «Восточная Европа и роль Украины».

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, глава правительства подчеркнул, что, в частности, с момента принятия Налогового кодекса уровень розничной торговли на внутреннем рынке возрос на 26%.

«Некоторые малые предприниматели говорят, что якобы Налоговый кодекс ухудшил условия их работы, а почему тогда розничный товарооборот возрос на 26%? Разве это не малые предприниматели работают?», - спросил он.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово к конструктивному диалогу с оппозицией, когда она предлагает реальные решения, а не делает безответственные заявления и предлагает популистские решения.

«Хорошо вести дискуссии с оппозицией тогда, когда она оперирует реальными, а не придуманными фактами, предлагает реальные концепции, а не популистские решения», - сказал он.