Гриценко про ЕС, Януковича и кремлевскую стену

Интеграция Украины в ЕС нужна не только Украине, но и самой Европе, считает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Об этом он заявил во время выступления на 8-й Ялтинской конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, украинское общество желает двигаться в Европу.

«Вопрос – подписывать или не подписывать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли – сегодня не стоит. Оно должна быть подписано, иначе нас прижмут к Кремлевской стене. От этого не выиграет ни Украина, ни Европа», - убежден политик.

Он отметил, что Европа – это стратегический выбор для Украины. Мы должны пройти путь по приведению стандартов к европейским.

«Не ЯНУКОВИЧ начал эти переговоры, не ЯНУКОВИЧ завершит этот путь», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что «давление со стороны России, которое будет усиливаться, информационная, дипломатическая, торговая войны работают на объединение Украины».

Впрочем, как подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, непосредственное вступление в ЕС – это не вопрос настоящего.

«Этот процесс будет проходить несколько лет, возможно, десятилетие», - считает. он.