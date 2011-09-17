Азаров сделал громкое заявление в Ялте

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что дефолта в Украине не будет, пока партия власти – Партия регионов – проводит реформы в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в Ливадии (Ялта, Крым) на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Дефолта не будет, пока наша политическая сила проводит модернизацию страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер заявил, что от предыдущего правительства ему досталась в наследство страна, которая «была в пике, стояла за шаг от дефолта», «с пустой казной и без ресурсов».

Н.АЗАРОВ утверждает, что его правительство за небольшое время осуществило значительные реформы, хотя некоторые политики называют их «симуляцией реформ».

По словам Н.АЗАРОВА, результаты проводимой модернизации будут ощутимы в долгосрочной перспективе.