Януковича просят не уничтожать украинские школы в Донецкой области

12 партийных и общественных организаций Донецкой области просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сохранить украиноязычные школы в регионе.

Соответствующее обращение, текстом которого располагает УНИАН, отправлено Президенту курьерской почтой.

Обращение подписали руководители облорганизаций ВО «Просвіта», «Фронту Змін», «Нашей Украины», «Батькивщины», Народного Руха Украины, Партия защитников Отечества, Конгресса украинских националистов, донецкой горорганизации ВО «Свобода» и других.

«Обращаемся к Вам за помощью в сохранении украиноязычных школ в Донецкой области, а именно: школ I-II ступеней № 3, № 27 и № 100 в отдаленных поселках Макеевки и школы I-III ступеней № 111 Донецка. Помогите прекратить упорную и неистовую борьбу макеевской и донецкой властей со своими соотечественниками и их детьми», - сказано в обращении.

Авторы письма сообщили, что уже 8 месяцев продолжается борьба родителей учеников данных школ за право обучения детей в родных школах.

В.ЯНУКОВИЧУ они напомнили, что вопреки его заверениям «продлить учебный процесс с 1 сентября в указанных школах, учитывая то, что решение от 25 марта 2011 года Макеевского горсовета о ликвидации этих школ обжаловано в Донецком окружном административном суде и по нему еще не вынесено решение, городские власти Макеевки уволили всех учителей названных школ и не пустили детей в школу 1 сентября».

Авторы также отметили, что родителям учеников названных макеевских школ не предъявили приказ горуправления образования о ликвидации школ, а власти города, обратившись в милицию и СБУ, «теперь уже воюют с детьми, а не с их родителями, что имеет признаки уголовного преступления».

Так, накануне 1 сентября всех 297 родителей учеников данных макеевских школ посетили представители райотдела образования с представителями отдела по работе с несовершеннолетними горотдела милиции Макеевки и службы по делам детей, и запугивали родителей тем, что если они приведут детей в закрывающиеся школы, их привлекут к ответственности и лишат родительских прав.

«На празднике Первого звонка 1 сентября, не согласовав с родителями перевод детей ликвидированных школ в другие школы, представители власти прибегли к уголовным действиям: намеревались решить этот вопрос непосредственно с детьми и, ссылаясь на постановление апелляционного суда, хотели посадить детей в автобусы и увезти их в неизвестном направлении», - рассказали в своем письме представители партийных и общественных организаций Донецкой области. При этом они добавили, что дети очень болезненно восприняли это требование, «начали плакать, получили вместо праздника психологический стресс, отказываются идти в другие школы».

2 сентября ситуация повторилась - в школу № 100 приехали две машины с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы запретить детям и родителям входить в школу, которую они сами подготовили к новому учебному году на собственные средства. Представитель райотдела образования выгнала учительницу из класса с угрозами, сообщили авторы письма.

Авторы обращения отметили, что не пустили детей 2 сентября и в школу № 3, хотя личные дела детей находятся в этом учебном заведении, а приказ о ликвидации школы родителям не предоставили.

У данных школ дежурит большое количество милиции.

3 сентября родители детей школы № 100 временно перевели своих детей в школу № 7 Харцызска в 10 километрах от своего учебного заведения, куда их возят рейсовыми автобусами, а родители учеников школы № 3 написали заявления о временном обучении детей в других школах до решения вопроса в судах.

Авторы обращения подчеркнули, что вопрос о ликвидации школ принимался тайно, с родителями не обсуждался, постановление Кабмина от 19.04.2010 № 315, согласно которому подлежит оптимизации сеть общеобразовательных учебных заведений I-II степени, в которых число учащихся менее 40 человек, а для учебных заведений I-III степени – число учащихся менее 100 человек, было нарушено.

Причин ликвидации школ на сессиях горсоветов указано не было, а на судах представители власти отмечали одну причину – недостаточность средств на образование.

Во всех случаях при переводе детей в другие учебные заведения ухудшились условия обучения, увеличилось расстояние до других школ от 3 до 10 километров, школьные автобусы не предложены, дороги не освещены, не отремонтированы и без тротуаров. Родители должны увольняться с работы, чтобы возить детей в другие школы, а также должны оплачивать проезд до удаленных школ.

Авторы обращения сообщили Президенту, что, поскольку по донецкой школе № 111 есть судебное определение об обеспечении иска, власти 1 сентября открыли школу, но сегодня там также идет давление на председателей судов.

«Такие действия городских властей Макеевки и Донецка подрывают авторитет Президента Украины и доверие народа ко всем ветвям власти. Обращаемся к Вам за помощью в сохранении наших родных украиноязычных школ в Донецкой области», - говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

«Требуем дать поручение генеральному прокурору Украины провести проверку ликвидационных решений Макеевского и Донецкого городских советов относительно вышеупомянутых школ и внести протесты по этим вопросам. Прекратить давление на родителей детей», - говорится в обращении.

Также авторы письма просят В.ЯНУКОВИЧА «обратиться в Кабинет министров - выделить дополнительные средства на финансирование четырех школ, а это всего около 4 млн. грн. в год».

Они напомнили Президенту, что 4 млн. грн. – это намного меньше тех 28 млн. грн., которые Кабмин выделил для школы в Енакиево, где учился глава государства.