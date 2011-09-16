Янукович спрашивает, хочет ли мир видеть Украину сильной

Украина намерена выйти из кризиса сильной и обновленной. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове на открытии VIII Международной Ялтинской конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, кризис выявил высокую динамику выравнивания развития стран и целых регионов мира.

Янукович отметил, что по выводам многих экспертов, эпоха единоличного экономического, технологического и культурного доминирования Запада завершается.

"В то же время это усиливает глобальную конкуренцию, в том числе - с применением политики «сдерживания развития». Ресурсные войны, ограничение в доступе к инвестиционным центрам и передовым технологиям, политический лоббизм сугубо торговых интересов - все это существенно влияет на проведение успешных национальных политик стран, которые в условиях кризиса пытаются провести реформы и модернизировать свое общество", - сказал он.

Президент отметил, что Украина - именно среди тех стран, которые выявили сегодня намерение выйти из кризиса обновленными и сильными. "Поддержат ли эти усилия наши партнеры, как говорится, не на словах, а на деле? Согласятся ли Запад и Восток с фактом появления сильного игрока в центре Евроазиатского континента? Рассчитываю на откровенность и в обсуждении этого непростого вопроса", - обратился он к участникам конференции.