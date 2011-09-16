Обама надеется на встречу с Януковичем

Соединенные Штаты Америки приветствуют шаги Украины, направленные на избавление от высокообогащенного урана.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом идет речь в письме Президента США Барака ОБАМЫ Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«После нашей исторической встречи в Вашингтоне в апреле 2010 года мы стали свидетелями многих шагов, направленных на усиление безопасности ядерных материалов во всем мире и укрепление наших общих усилий по предотвращению контрабанды ядерных материалов», – говорится в письме Б.ОБАМЫ.

Президент США отмечает прогресс Украины в выполнении Совместного заявления в части вопросов ядерной безопасности, провозглашенного в апреле 2010 года.

Б.ОБАМА также выразил надежду на встречу с Президентом Украины в ходе второго Саммита по вопросам ядерной безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле.

«Я с нетерпением жду своего участия в Саммите, и надеюсь, что мы с Вами там увидимся», – отметил Б.ОБАМА.

Он отметил, что, «работая вместе, мы можем обеспечить успех Саммита в Сеуле и лучше защитить мир от ядерного терроризма».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Б.ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав держав, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

8 июня 2011 года в Вене на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина практически выполнила свои обязательства по вывозу высокообогащенного урана.