Янукович встретился с президентом Израиля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает важность принятого в этом году решения о безвизовом режиме между Украиной и Израилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи в Ливадийском дворце с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ, который прибыл в Украину для участия в 8-й Ялтинской ежегодной встрече.

«На это очень хорошо отреагировал украинский народ. Это решение, конечно, будет интенсифицировать деловой климат между нашими предпринимательскими кругами, а также будет содействовать развитию туризма», – отметил В.ЯНУКОВИЧ (визовый режим между Украиной и Израилем отменен с 9 февраля 2011 года).

Глава государства отметил, что межгосударственные отношения Украины и Израиля развиваются в том ключе, о котором шла речь во время государственного визита Ш.ПЕРЕСА в Украину, который состоялся в ноябре 2010 года.

В.ЯНУКОВИЧ подтвердил свое намерение осуществить визит в Израиль по приглашению Ш.ПЕРЕСА. По словам Президента Украины, он планирует посетить Израиль до конца этого года.

Он также отметил, что 3 октября в Украине состоятся мероприятия, приуроченные 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра. «Мы ожидаем высокую делегацию во главе с Вами», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Ш.ПЕРЕС поблагодарил за приглашение посетить Украину.

Говоря о ежегодных Ялтинских встречах, Президент Израиля отметил, что со времени проведения первого такого мероприятия мир «сильно изменился», а решения первой конференции фактически уже стали историей. «Но мы думаем над тем, как продолжать строить нашу жизнь, наше будущее», – сказал Ш.ПЕРЕС.