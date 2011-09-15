Президент ЕНП: Тимошенко должна участвовать в выборах

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС считает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО должна принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в состоявшемся сегодня выступлении «Европейские ценности для Украины».

«Конечно, как в любой демократической стране, оппозиция должна принимать участие в выборах. Для вашей страны это значит, что Ю.ТИМОШЕНКО как основной лидер оппозиции должна участвовать в выборах 2012 года как кандидат», - сказал В.МАРТЕНС.

Он считает, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО не что иное как политически мотивированный акт притеснений, недопустимый в европейской демократии.

«Ю.ТИМОШЕНКО - доверенный друг, ее партия - важный член нашей политической семьи, но здесь речь идет о чем-то гораздо большем, чем суд над одним человеком», - отметил Президент ЕНП.

По его словам, ЕС и особенно ЕНП будут очень внимательно следить за тем, как разрабатывается новое избирательное законодательство Украины. Он отметил, что если Украина хочет продолжать двигаться европейским путем, то это законодательство должно уважать базовые правила плюрализма, а также свободных, честных и демократических выборов.

«Манипулирование избирательным законодательством в интересах одной партии - это то же, что и манипулирование самими результатами выборов», - отметил лидер ЕНП.

Также он отметил, что сегодня Украина рискует откатиться назад в своем развитии как демократическая страна и открытое общество.

Политик напомнил, что сейчас Украина и ЕС ведут переговоры о заключении Соглашения об ассоциации. «В этот момент напрасно было бы говорить о конкретном членстве и перспективах членства Украины в ЕС, но было бы глупостью откладывать членство навсегда», - заявил он.

«Заключая Соглашение об ассоциации, мы имеем в виду, что окончательно все будет зависеть в своих перспективах от того, что произойдет в Киеве в ближайшие дни и недели», - отметил В.МАРТЕНС.

Как сообщал УНИАН, В.МАРТЕНС 13-16 сентября находится в Украине по приглашению Представительства Фонда Конрада Аденауэра.

В рамках визита он сегодня обсудил с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ судебный процесс над экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ отказал президенту ЕНП в возможности посетить в следственном изоляторе Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Европейская народная партия - крупнейшее и наиболее влиятельное объединение партий, насчитывающее 74 партии из 39 стран. Глава Европейского совета Герман Ван РОМПЕЙ, председатель Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ и глава Европейского парламента Ежи БУЗЕК - члены Европейской народной партии.

13 комиссаров Евросоюза и 17 глав государств и правительств ЕС относятся к ЕНП, в частности, Ангела МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Дональд ТУСК.

Фракция ЕНП - крупнейшая в Европарламенте.

Фонд Конрада Аденауэра - один из самых крупных политических фондов Европы, близкий к ХДС Германии. В своей работе фонд исходит из христианского образа человека, он представлен в более чем 100 странах, где реализует образовательные и совещательные программы, проводит конференции, семинары, круглые столы и предоставляет стипендии. Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине работает с 1994 года.