Туркомпании стран ГУАМ организуют пресс-тур для японских СМИ

Представители туристических компаний государств-членов ГУАМ согласовали участие в выставке JATA World Travel Fair 2011, которая состоится в Токио с 29 сентября по 2 октября.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 12 сентября в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 11-е заседание Рабочей группы ГУАМ по туризму, в котором приняли участие представители туристических администраций, туристических компаний государств ГУАМ, Посольства Японии в Украине и Секретариата ГУАМ.

Участники заседания согласовали участие в выставке JATA World Travel Fair 2011 и заслушали информацию японской стороны об условиях участия в семинаре “Tourism Promotion and Marketing (Targeting the Japanese Market)”, который организуется JICA 13 ноября – 1 декабря в Японии.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги проведения информационного тура для заинтересованных представителей японских туристических агентств, который состоялся 18-29 июля и основные вопросы проведения пресс-тура для заинтересованных представителей японских средств массовой информации.

Стороны договорились провести очередное заседание РГТУР на уровне руководителей ведомств, ответственных за развитие туризма в государствах-членах ГУАМ, в четвертом квартале текущего года. Конкретные дата и место проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.