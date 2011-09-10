Митрополит Филарет выразил поддержку Януковичу

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата выразил поддержку Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в «газовом вопросе».

Об этом сообщает сайт религиозно-информационной службы (РИСУ) со ссылкой на письмо Предстоятеля УПЦ КП к главе государства.

Патриарх ФИЛАРЕТ отмечает, что отношение к Украине со стороны российских власть предержащих как к «младшему брату», стремление любым образом лишить ее реальной независимости и вновь превратить в подчиненную Москве территорию является главными причинами постоянного осложнения отношений между обеими странами.

«Эта проблема имеет не только политическое измерение, обсуждать которое – дело политиков, но и моральное, которому надлежит давать церковную оценку», - подчеркивает Предстоятель УПЦ КП.

По его словам, с одной стороны, «газовый вопрос» как хозяйственный якобы не должен касаться Церкви. Но с другой стороны в нем, как в зеркале, отображается вся российская политика в отношении Украины, «целью которой является сделать нас во всех главных вопросах зависимыми от воли Москвы». «На словах мы слышим заверения в «дружбе», «братстве», «стратегическом партнерстве», «духовном единстве». А на деле видим, что российское руководство действует по отношению к Украине по формуле: «Вы нам дайте всё и немедленно, а мы вам что-то когда-то, возможно, и дадим». Разве это – дружба и партнерство? Разве так проявляют равноправие и взаимное уважение?», - спрашивает патриарх ФИЛАРЕТ.

«Такие действия российского руководства являются несправедливыми, лукавыми и неправдивыми, а поэтому нарушают моральный закон», - делает вывод глава УПЦ КП.

Он напоминает о том, что Киевский Патриархат почти двадцать лет на себе ощущает особенное «дружеское отношение Москвы» к Украине. «Московская Патриархия делает все для того, чтоб изолировать нашу Церковь от общения со Вселенским Православием, разрушить ее, вернуть под свою власть, - сказано в письме. - Такие действия не раз открыто объяснялись тем, что подчинение Украинской Церкви Москве являются «основой будущего возобновления единства Украины с Россией».

«Московская Патриархия до сих пор пытается всех убедить в том, что благодать Божья может действовать в Украинской Церкви лишь через ее подчинение Церкви Российской, - подчеркивает Патриарх. - Пугая анафемами и отлучениями, РПЦ хочет вновь получить полноту духовной власти в Украине – так же, как российское руководство «торговыми войнами» и угрозами пытается втянуть Украину в кабалу «Таможенного союза».

«Мы все это видим и понимаем. А поэтому хотим морально поддержать Вас, Виктор Федорович, в отстаивании национальных интересов. Мы, граждане Украины, можем и должны дискутировать по поводу путей лучшего развития нашего государства. Но когда речь идет об украинской государственности и независимости – мы все должны стать вместе на ее защиту», - говорится в письме Предстоятеля УПЦ КП.