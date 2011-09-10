У Азарова не верят, что оппозиции удастся объединиться

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сомневается, что оппозиционной силы смогут объединиться в единое движение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил во время эфира "Шустер Live", комментируя призыв народного депутата от НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО о создании единого оппозиционного движения и единого списка на выборы в Верховную Раду.

"Вы не объединитесь. Попробуйте объединиться, оппозиция, вы не объединитесь", - сказал он. С.ТИГИПКО объяснил это тем, что каждый политик хочет быть руководителем партии. "Попробуйте сделать это ради Украины. Но нет, не объединитесь", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что между фракциями "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС как можно скорее должно быть подписано соглашение о сотрудничестве.

По словам депутата, сегодня активно действует Комитет сопротивления диктатуре, и он должен иметь эффективные парламентские рычаги влияния.

Возможность сотрудничества во время парламентских выборов между двумя фракциями он назвал сложным вопросам. «Я вообще предлагаю, чтобы вообще был единый список от оппозиции. Но сегодня с этим не все соглашаются», - добавил депутат.

В.КИРИЛЕНКО объяснил целесообразность такого списка тем, что в случае, если оппозиционные лидеры опять начнут «меряться рейтингами», то это будет «на радость Партии регионов».