Жена: Луценко стало хуже - нет сил даже держать книги в руках

Супруга и защитник в судебном процессе Ирина ЛУЦЕНКО сообщила об ухудшении состояния здоровье ее мужа, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная Самооборона».

По словам И.ЛУЦЕНКО, в понедельник состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения Раисой МОИСЕЕНКО. И.ЛУЦЕНКО, народные депутаты Юрий ГРЫМЧАК и Владимир АРЬЕВ, а также адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО обратились в Минздрав с просьбой создать расширенную комиссию из специалистов. А также включить в ее состав врачей, которые уже обследовали Ю.ЛУЦЕНКО и ставили ему предварительные диагнозы, а именно - главного гастроэнтеролога Украины, профессора кафедры внутренней медицины №1 Национального медицинского университета им. А.Богомольца Сергея ТКАЧА и главного диетолога Минздрава Украины Олега ШВЕЦА.

В среду, 7 августа, совместная комиссия Минздрава Украины в стенах Киевского СИЗО обследовала Ю.ЛУЦЕНКО и оставила предварительный диагноз «цирроз печени» в силе, а также рекомендовала руководству СИЗО и начальнику медчасти провести дополнительное обследование в больнице скорой помощи с использованием того же медицинского оборудования и с привлечением тех же врачей, которые проводили обследование раньше.

8 сентября Ю.ЛУЦЕНКО доставили на дообследование в Киевскую городскую больницу скорой помощи.

По словам И.ЛУЦЕНКО, официальных результатов обследования ее мужа пока нет, однако неофициально ей подтвердили, что установленный ранее диагноз «цирроз печени» остается.

Супруга экс-министра также сказала, что ее муж находится в очень плохом физическом состоянии, теряет вес, чувствует полное обессиление, по всему телу проступают вздувшиеся вены, что причиняет еще большую боль.

«Юра спит по 12-14 часов в сутки, что ему не свойственно. У него даже нет сил держать книги в руках, чтобы читать. Полностью обессиленный, со страшными болями, он остается в холодной камере, его не переводят даже в медчасть!», - сообщила И.ЛУЦЕНКО.