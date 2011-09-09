Ежель рассказал, как корабль ЧФ РФ ломился в Азов «на грани безопасности»

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что корабль Черноморского флота России «Азов» пытался зайти в Керченский пролив без лоцманского сопровождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.

«Корабль пришел, насколько мне известно, без лоцманской проводки, на грани навигационной безопасности, прошел и пошел в порт «Азов»», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Министр обороны подчеркнул, что лоцманское сопровождение является обязательным условием для захода морского судна в порт. «Там вопрос был, как я понял, в деньгах, потому что лоцманская служба в обязательном порядке обеспечивает лоцманскую проводку. А за лоцманскую проводку нужно платить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 сентября, СМИ написали, что Украина не пустила в Керченский пролив большой десантный корабль "Азов" Черноморского флота России. Сообщалось также, что Украина впервые в истории двух государств потребовала плату от российского военного корабля за прохождение Керченского пролива.

"Впервые в истории взаимоотношений между Россией и Украиной украинские морские власти потребовала от командира "Азова" взять на борт лоцмана и оплатить его услуги", - отмечалось в сообщении.

Поэтому корабль направился в город Азов через российскую часть пролива - Темрюкский залив.