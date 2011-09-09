Ежель рассказал, как корабль ЧФ РФ ломился в Азов «на грани безопасности»
Не хотели платить за лоцмана
Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что корабль Черноморского флота России «Азов» пытался зайти в Керченский пролив без лоцманского сопровождения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.
«Корабль пришел, насколько мне известно, без лоцманской проводки, на грани навигационной безопасности, прошел и пошел в порт «Азов»», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.
Министр обороны подчеркнул, что лоцманское сопровождение является обязательным условием для захода морского судна в порт. «Там вопрос был, как я понял, в деньгах, потому что лоцманская служба в обязательном порядке обеспечивает лоцманскую проводку. А за лоцманскую проводку нужно платить», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, вчера, 8 сентября, СМИ написали, что Украина не пустила в Керченский пролив большой десантный корабль "Азов" Черноморского флота России. Сообщалось также, что Украина впервые в истории двух государств потребовала плату от российского военного корабля за прохождение Керченского пролива.
"Впервые в истории взаимоотношений между Россией и Украиной украинские морские власти потребовала от командира "Азова" взять на борт лоцмана и оплатить его услуги", - отмечалось в сообщении.
Поэтому корабль направился в город Азов через российскую часть пролива - Темрюкский залив.