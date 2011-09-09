Ярошенко: Янукович и Кабмин не имеют никакого отношения к «Ливеле»

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство не имеют никакого отношения к компании «Ливела».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея ПАВЛОВСКОГО: «Кто конкретно во власти ЯНУКОВИЧА крышевал «Ливелу»?» и почему налоговая служба отказалась от исковых требований к этой компании».

«Что касается крышевания – никакого отношения Президент нашего государства и правительство не имеют сегодня к этой компании», - подчеркнул Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что «у нас работает правосудие, и решения принимаются судами».

Министр финансов также сказал, что речь идет о недостатках в законодательстве Украины, которые имели место, в частности, в деятельности компании «Ливела».