Прокурор: Тимошенко имеет право отказаться от дачи показаний

Сторона обвинения надеется, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО даст показания в суде во время допроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила после завершения очередного заседания Печерского райсуда Киева представитель стороны обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА.

«Допрос подсудимой еще не проводился. Насколько это возможно его провести в ближайшие дни, сообщить невозможно, поскольку еще очень много нерешенных ходатайств. В связи с этим я не могу предусмотреть, когда мы будем проводить допрос подсудимой. Но, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, подсудимая может отказаться от дачи показаний, и суд имеет право в случае ее отказа объявить ее показания (предоставленные на досудебном следствии – УНИАН), но мы будем надеяться на то, что она все же нам даст показания», - сказала Л.ФРОЛОВА.