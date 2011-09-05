Киреев в семнадцатый раз повторил, что Тимошенко останется в СИЗО

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в семнадцатый раз отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ходатайства об отмене примененной к ней меры пресечения и освобождении ее из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после перерыва в судебном рассмотрении дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Судья мотивировал свое решение тем, что Ю.ТИМОШЕНКО продолжает пренебрежительно относиться к суду и участникам процесса, а также препятствует установлению истины по делу.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО была арестована 5 августа решением Печерского районного суда Киева.