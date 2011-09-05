Завтра в Верховной Раде выступит Янукович

Завтра состоится открытие 9-й сессии Верховной Рады и торжественное заседание по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Торжественное заседание парламента начнется с внесения Государственного флага в сессионный зал. Этот флаг был внесен в зал ВР 24 августа 1991 года.

По словам В.ЛИТВИНА, также предусмотрено выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и одного из депутатов, который был непосредственным участником провозглашения Акта независимости.

Как сказал спикер, также состоится и его выступление, после чего торжественное заседание ВР будет закрыто.

После этого, добавил В.ЛИТВИН, состоится обычное пленарное заседание парламента, которое начнется с выступлений представителей фракций.