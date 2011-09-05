Тимошенко сегодня - в черном

Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ начал заседание с оглашения ходатайств, поступивших от Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников через канцелярию суда.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты обратились с заявлениями об отводе председательствующего по делу судьи, к которым были приобщены публикации интернет-издания «Украинская правда» о злоупотреблении судьи Р.КИРЕЕВА во время деятельности в суде в городе Березань Киевской области.

«Суд неоднократно рассматривал заявления об отводе. Такие действия со стороны подсудимой и ее защиты явно свидетельствуют о намерении затянуть рассмотрение дела. Суд решил приобщить эти заявления к материалам уголовного дела и оставить их без рассмотрения», - заявил Р.КИРЕЕВ.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась в суд с ходатайствами о назначении дополнительной экспертизы, об определении графика судебных заседаний, а также об отмене меры пресечения.

Сегодняшнее судебное заседание проходит при отсутствии защитников из круга близких родственников Ю.ТИМОШЕНКО – дочери Евгении КАРР и мужа Александра ТИМОШЕНКО.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО сегодня одета в костюм черного цвета, она отказалась от традиционной косы на голове, изменив прическу на гладко зачесанные волосы, собранные в пучок.