Грищенко поговорит с Лавровым о базировании ЧФ РФ в Крыму

В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и России Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА.

По информации Посольства Украины в Российской Федерации, в ходе встречи министров будут обсуждаться актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

По результатам переговоров запланирован подход к прессе.

Как передает РИА «Новости», К.ГРИЩЕНКО сегодня в Москве примет участие в заседании подкомиссии по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии. В частности, в ходе визита К.ГРИЩЕНКО будут затронуты проблемные вопросы базирования ЧФ РФ на территории Крыма, вопрос демаркации границы между Украиной и Россией.

Кроме того, глава МИД Украины планирует посетить Библиотеку украинской литературы, где передаст подборку книг об истории, культуре и современности Украины.

Также запланирована встреча К.ГРИЩЕНКО с украинской общиной в России.