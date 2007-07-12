Плющ хочет, чтобы европейское сообщество поняло одну вещь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ называет спекулятивными слухи о возможности срыва досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Секретариат СНБО, об этом И.ПЛЮЩ заявил сегодня на встрече с журналистами стран Европейского Союза.

Отвечая на вопрос журналистов относительно досрочных парламентских выборов 30 сентября и возможности их срыва, секретарь СНБО сообщил, что эти слухи являются „дезинформационными и спекулятивными”. Он в который раз обратил внимание на необходимость досрочных выборов, как выхода из политического кризиса в стране, и напомнил, что таким является решение Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады от 27 мая.

Главной темой общения журналистов с секретарем СНБО было обсуждение европейских стремлений Украины, действенность шагов представителей украинской власти в процессе евроинтеграции, безопасность инвестиций в экономику Украины представителями бизнеса стран-членов ЕС, вступление Украины во Всемирную организацию торговли и риски государства в процессе интеграции в ЕС.

И.ПЛЮЩ сообщил журналистам стран ЕС, что европейская интеграция является одной из немногих идей, вокруг которой сегодня существует консенсус украинской политической элиты. Он констатировал ряд заметных успехов в отдельных сферах - активно развиваются торгово-экономические связи, расширяется инвестиционное сотрудничество, договорно-правовая база отношений, активизируется сотрудничество на политическом уровне и тому подобное.

В то же время, секретарь СНБО отметил, что евроинтеграция, к сожалению, до сих пор не приобрела той содержательности, которой ждет от нее украинское общество. „Ми хотим, чтобы европейское сообщество поняло, что мы готовы к любой форме соседства, но хотим, чтобы на цели было членство в Европейском Союзе”, - отметил он, комментируя стремление ЕС в форме Европейской политики соседства (ЕПС) отыскать модель поведения в отношениях с соседями ЕС. „Такие отношения с европейскими соседями также помогут формировать отношения и с северным соседом Украины”, - добавил И.ПЛЮЩ.

Встреча состоялась по инициативе Европейского центра журналистики (Нидерланды, Маастрихт), Харьковской ассоциации „Журналистская инициатива” при поддержке Еврокомиссии. На встрече присутствовали журналисты из Великобритании, Дании, Финляндии, Италии, Испании, Греции, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Португалии, Чехии.